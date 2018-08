Käferkenner aus Krefeld würde 100

Krefeld Weltweit galt Alfons Evers als der Experte für Zipfelkäfer. Der Insektenspezialist bekam unter anderem die Ehrendoktorwürde der Universität Marburg verliehen. Das Ehrenmitglied des Entomologischen Vereins in Krefeld wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden.

Evers wurde am 9. Juli 1918 in Amsterdam geboren. Er begann mit sechs Jahren, Insekten zu sammeln, und hatte mit zehn Jahren bereits eine Sammlung mit 200 Arten aus der Stadtmitte von Amsterdam. Mit elf Jahren besuchte er ein humanistisches Jesuiten-Gymnasium, wo er mehrsprachig erzogen wurde. Einer seiner Lehrer war der Jesuitenpater Ferdinand Willemse, der ihn seinem Bruder, dem bekannten Entomologen Cornelis Willemse, vorstellte. Diese Bekanntschaft führte zu seinen ersten Exkursionen nach Süd-Limburg, wo Willemse wohnte.

Aufgrund fehlender Mittel konnte Evers kein Biologiestudium beginnen, sondern absolvierte eine Ausbildung als Buchhändler und baute in Amsterdam ein kleines Antiquariat auf. Im Jahr 1943 wurde er von den Nationalsozialisten gesucht und musste untertauchen. Empfehlungsschreiben von niederländischen Entomologen brachten ihn in Kontakt mit dem Verlag Goecke in Krefeld. So flüchtete er mit dem Fahrrad zu Dr. Hans Goecke in Krefeld. Dort arbeitete er in Verlag und Antiquariat und wurde bereits 1944 Teilhaber.