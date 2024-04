Kabarettpreisverleihung im Stadtwaldhaus „Eure Biergläser sind in Bayern Schnapsgläser – Krefelder Krähe geht an Puppe „Wolpert“

Reichlich Antritts-Applaus bekam das zweitplatzierte Trio „Frau Rotkohl“. Die eröffneten ihre Performance mit den Worten: „Hallo, wir schreiben Lieder und das Problem ist: Wir singen sie auch!“ Zuerst gab es ein Liebeslied, das eigentlich von der Heimatstadt des Trios, also Berlin, handelt, aber auf „Krefeld“ umgedichtet wurde. Ein Lied, das „Limericks“ zum Thema hatte, informierte unter anderem über einen Mobber aus Gera, der nicht gestoppt wurde, denn: „Er war leider der Lehrer.“ Sehr gut aufgenommen wurde auch der Song über „Helikopter-Eltern“. So ein Verhalten habe ja im Prinzip keinen schädlichen Einfluss auf die Kinder, die müssten schließlich nie selbst zur Schule gehen oder gar selbstständig werden. Dumm nur, wenn der eigene Vater noch in der Uni hinter einem sitzt und mitschreibt: „Vor allem, wenn der Filius der Professor ist, der vorne spricht!“ Da hilft es eigentlich nur noch, sich einen eigenen Bunker im Garten zu bauen und sich vor der Welt zu verstecken. Donnernder Applaus und Zugabe-Rufe für „Frau Rotkohl“! Das Trio gab daraufhin noch mal ein Lied zum Besten, das schon bei ihrem Auftritt im März sehr gut ankam. In dem wird einer der drei, nämlich Jon, von den anderen beiden auf kreative Weise durch den Kakao gezogen, um nicht zu sagen, gemobbt. Verdientermaßen gab es anschließend eine Urkunde sowie ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro.