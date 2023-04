Aktion in Krefeld KAB ruft auf zu Protest-Postkarten an den Bundeskanzler

Das Projekt, das ursprünglich lokal angedacht war, hat inzwischen bundesweite Kreise gezogen: Vier verschiedene Diözesanverbände, unter anderem in Bayern, haben bereits mehrere Tausend Karten bestellt und werden sie an Interessierte abgeben. In Krefeld selbst, werden die Postkarten von der KAB frankiert. Zu diesem Zwecke sollen Interessierte die unterschriebenen Karten in einen eigens dafür aufgestellten Briefkasten einwerfen. Von dort aus werden sie in Sammelumschlägen auf den Weg nach Berlin geschickt. „So werden die in Berlin immer dran erinnert, dass da Druck ist“, erklärt Schummer. Ob das auch zu konkreten Änderungen führen würde, stehe natürlich auf einem anderen Blatt. Im Koalitionspapier wäre aber ganz klar festgehalten, dass prekäre Arbeit abgeschafft werden soll. Aber auch auf lokaler Ebene will die KAB-Gruppe am Ball bleiben: Noch diese Wochen sollen Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Krefeld eine Postkarte erhalten, um sie für das Thema zu sensibilisieren. Insgesamt sollen bald 8000 KAB-Postkarten zirkulieren. Die Aktion läuft das ganze Jahr 2023 über und soll den Druck auf das Bundeskanzleramt konstant aufrechterhalten.