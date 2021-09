Grünen-Kandidatin im Wahlkreis 110 : Herzensthema Integration

Katharina Voller, geboren 1981 in Düsseldorf, verheiratet, zwei Kinder; studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik in Düsseldorf.; Auslandsaufenthalte in Toronto, New York City und Peking (als Dozentin am Goethe-Institut). Heute ist sie freiberufliche Dozentin in Integrationskursen. Foto: Lothar Strücken

Krefeld Katharina Voller tritt für die Partei Bündnis90/Die Grünen als Kandidatin für den Bundestag im Wahlkreis 110 an. Sollte die 40-Jährige es nach Berlin schaffen, würde sie zwischen ihrem Wahlkreis und der Hauptstadt pendeln.

Vor einem Supermarkt verteilt Katharina Voller Sonnenblumen an die Bürger, die sie am Morgen auf dem Lammertzhof frisch geschnitten hat. Intensive Gespräche mit Bürgern über die Bundestagswahl am 26. September hat sie noch nicht geführt. „Im Moment ist der Austausch relativ kurz. Unser Anliegen ist es, auf die Wahl hinzuweisen und dass die Bürger jetzt schon per Briefwahl ihre Stimme abgeben können“, erklärt die 40-Jährige. Die Hoffnung darauf, dass in den letzten Wochen bis zur Wahl doch noch vermehrt über Inhalte und nicht nur über die Kandidaten gesprochen wird, gibt sie aber nicht auf. „Ich glaube, dass die Gespräche noch intensiver werden. Gefühlt ist es eine sehr lange heiße Phase“, erklärt Voller.

Die Mutter von zwei Söhnen (elf und acht Jahre alt) kandidiert im Wahlkreis 110 (Krefeld, Kaarst, Korschenbroich, Jüchen, Meerbusch) für den Bundestag. Die Chancen auf ein Direktmandat sind gering, da Ansgar Heveling (CDU) bei den vergangenen drei Bundestagswahlen jeweils diesen Wahlkreis gewann. Daher muss Voller hoffen, über die Landesliste nach Berlin zu kommen. Dort steht sie auf Platz 39 – ob das reicht? „Es ist ein aussichtsreicher Platz, der aber von vielen Unwägbarkeiten abhängt“, so Voller.

Info Grünen-Kandidatin im Wahlkreis 110 Das sind meine wichtigsten Themen für die kommenden vier Jahre: Eine moderne Einwanderungs- und Integrationspolitik, die ihren Namen verdient und Integration wirklich ermöglicht, eine gute Bildungspolitik, die ihren Auftrag ernst nimmt und Chancen schafft, sowie eine zeitgemäße Familienpolitik, die der gesellschaftlichen Realität gerecht wird und alle Familienformen besser und gleichberechtigt absichert. Das möchte ich in der Legislatur konkret erreichen: Wichtigste Maßnahmen für echte Integration sind die Wiedereinführung des Rechts auf Familiennachzug, ein modernen Einwanderungsgesetz und die Förderung guter lebenslanger Bildung für echte Chancengleichheit. Außerdem setzen wir Grüne konsequent und mit konkreten Maßnahmen Umwelt- und Klimaschutz um — und handeln genau dadurch sozial, wirtschaftlich und nachhaltig. Für Krefeld möchte ich Folgendes erreichen: Ich möchte unsere vielfältige und dynamische Region gemeinsam zukunftsfähig gestalten. Dafür müssen Kinder und Familien in den Mittelpunkt politischer Entscheidungen gestellt und gesellschaftliche Teilhabe für alle gesichert werden. Und unsere Wirtschaft machen wir Grüne gemeinsam mit Unternehmen, Selbstständigen und Arbeitnehmer*innen stark für die Zukunft – durch echte Nachhaltigkeit, moderne Infrastruktur und klare und planbare Ziele.

Ihre berufliche Tätigkeit liegt auf Eis, damit sie sich voll auf den Wahlkampf konzentrieren kann. „Das ist der Luxus einer Freiberuflerin“, sagt sie. Für Menschen, die noch keine Berufspolitiker sind und einen festen Job haben, sei es schwierig, eine Kandidatur anzustreben, wenn man nicht gerade im Rentenalter ist: „Da ist das nicht machbar.“ Neben dem Wahlkampf sei die berufliche Zukunft nach einer Wahlperiode ungewiss. „Es wäre wünschenswert, wenn in den Parlamenten eine große Vielfalt abgebildet ist.“

Das Herzensthema der studierten Literaturwissenschaftlerin, die an der VHS Integrationskurse gibt und zuletzt als Aushilfslehrerin an einem Krefelder Gymnasium tätig war, ist die Integrationspolitik. Ganz oben auf ihrer Prioritätenliste steht die Wiedereinführung des Rechts auf Familiennachzug. „Ich erlebe es hautnah, was das für die Menschen heißt, wenn sie ihre Familien in Krisengebieten zurücklassen müssen“, so Voller. Zudem würde sie sich für ein modernes Einwanderungsgesetz stark machen. Und auch die Bildung sei ihr wichtig: „Sie muss vom Bund über das ganze Leben hinweg unterstützt werden“, erklärt sie.

Die grüne Idee von Familienpolitik unterscheidet sich sehr von der anderer Parteien. „Wir müssen die Alleinerziehenden stärker im Blick behalten, jedes Familienmodell muss besser unterstützt werden.“ Derzeit hinke die Familienpolitik hinter der gesellschaftlichen Realität zurück.

Voller ist erst Anfang des Jahres 2018 in die Kaarster Grünen eingetreten – dabei kommt sie aus einer SPD-Familie. „Ich bin sehr geprägt worden“, sagt Voller. Der Anstoß, um in die Politik zu gehen, war 2017 der Einzug der AfD in den Bundestag. „Das war für mich der Tropfen in dem schon ziemlich vollen Fass.“ Die Partei, die ihrer Meinung nach am klarsten dagegen hielt, waren die Grünen. Bei der Kommunalwahl 2020 zog sie in den Stadtrat ein, nun will sie nach Berlin.

Ob sie mit ihrer Familie in die Hauptstadt ziehen würde? „Nein, ich würde pendeln“, sagt sie. Die Kinder seien in Kaarst gut integriert, die Stadt liege der Familie am Herzen. Und: „Man weiß nicht, wie in vier Jahren die Lage ist. Es ist von mir nur begrenzt beeinflussbar.“ Wie umziehen geht, weiß die Familie von Katharina Voller allerdings. Sie zog mit ihrem Mann erst nach Berlin, 2007 ging es nach Toronto und ein Jahr später nach New York City. 2009 zog Voller dann nach Peking und blieb dort vier Jahre.