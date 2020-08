Krefeld : Jusos rufen Fridays for Future zu Neutralität auf

Info

In einem Aufruf für die Demonstration für den 4.September von Fridays for Future heißt es: „Am 13. September finden in NRW die Kommunalwahlen statt. FFF NRW geht am 4. September auf die Straße, um deutlich zu machen, dass diese Wahl eine Klimawahl werden muss. Strukturwandel, Verkehrs- und Energiewende, lokale Nachhaltigkeit, all das wird in den Kommunen entschieden. Wir haben nur noch wenig Zeit, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Die Kommunen müssen ihren Teil leisten, dieses Ziel zu erreichen!“. Auf dem Plakat, das zum Klimastreik in NRW aufruft, heißt es. „NRW wählt Klima. Zukunft? Deine Wahl“.