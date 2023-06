Jusos denken anders als die SPD Jusos fordern soziale Lösungen statt Bettelverbot in Krefeld

Das von der Stadt Krefeld erlassene Verbot des aktiven Bettelns in der Innenstadt hat nicht nur Freunde: Nachdem das Verwaltungsgericht Düsseldorf die Verordnung in einem Eilverfahren zunächst für rechtswidrig erklärt hat, äußerten sich neben Linken und Grünen auch die Jungsozialisten (Jusos). Grüne und Linke, die den Kläger unterstützt hatten, äußerten sich zufrieden über die Rechtsauffassung der Richter in der Landeshauptstadt. „Wir begrüßen die vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das Bettelverbot in der Krefelder Innenstadt für rechtswidrig zu erklären. Für uns sind Maßnahmen wie das Bettelverbot keine Antwort auf die sozialen Härten in Krefeld“, teilten die Jusos am Montag mit. Die Jugendorganisation der SPD stellt sich damit gegen die SPD-Parteilinie. Die SPD-Fraktion unterstützt Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) dabei, aktives Betteln und die damit verbundenen Begleiterscheinungen für Besucher und Bewohner der Innenstadt einzudämmen. Ordnungspolitische Maßnahmen seien keine Antwort auf die Probleme mit psychischen und suchtkranken Menschen. Menschen, die sich in die Position begeben müssten, andere Menschen anzubetteln, erführen schon genug Ablehnung, meinen die Jusos. „Es braucht soziale Lösungen und keine Law and Order Politik“, betonte Juso-Chef Karim Kasdaghli. Dennoch müsse er festhalten, dass der CDU-Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian, zu „unserem Glück, deutliche handwerkliche Fehler gemacht hat, die erst zu dem vorläufigen Urteil geführt haben. Wir hoffen, dass Cyprian zukünftig Entwürfe ausarbeitet, die einen menschlicheren Ansatz verfolgen. Sollte irgendwann mal ein humaner Entwurf vorliegen, sollte dieser auch Bestand haben und nicht aufgrund schwerwiegender Fehler gekippt werden“, so die Krefelder Jusos.