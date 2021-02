Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krefeld : Jungunternehmer eröffnen Donut-Laden

Voller Optimismus sind die beiden Jungunternehmer Khalid Cheffadi (r.) und Bilal Omayrat: Sie haben jetzt an der Evertsstraße einen Donut-Laden eröffnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mitten in der Corona-Krise wagen die Freunde Khalid Cheffadi und Bilal Omayrat den Sprung in die Selbstständigkeit: An der Evertsstraße bieten sie kunterbunt verzierte Donuts an. Während des Lockdowns gibt es einen Lieferservice.