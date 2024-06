Jungvögel wurden beringt Zwei erfolgreiche Weißstorchbruten in Krefeld

Im Horst bei Familie Kirch an der Nieper Straße konnte nur einer der beiden Jungvögel beringt werden, da das Geschwisterchen noch zu klein war. Es wird nun später ein zweiter Versuch gestartet. Am Luiter Weg hingegen konnten alle vier Jungvögel beringt werden. Diese sind auch gut zwei Wochen früher geschlüpft als die an der Nieper Straße, berichten die Naturschützer. Und recht aufmerksam sind sie dazu. Neugierig schauten die jungen Tiere am Luiter Weg über den Horstrand und beobachteten, wer sich ihnen da mit dem Hubsteiger näherte. Dass das Beringen einen wichtigen Nutzen hat und für die Dokumentation wichtig ist, zeigt sich daran, dass die beiden Jungstörchen, die am 6. Juli 2022 am Luiter Weg beringt wurden, bereits gesichtet wurden. Bislang habe es laut der Naturschützer drei Wiederfundmeldungen gegeben: Der Vogel mit der Ringnummer „4V 228“ wurde am 5. Juli 2023 in Tilburg (NL) abgelesen; der andere mit der Ringnummer „4V 227“ hielt sich am 3. März 2024 in Zamora (Spanien) auf und wurde am 9. April diesen Jahres nördlich von Hannover beobachtet. „Es ist schön zu wissen, dass beide das kritische erste Jahr, das etwa 60 Prozent der Jungvögel nicht überlebt, gut überstanden haben“, sagen die Initiatoren.