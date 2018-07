Junge Mode in der alten Samtweberei in Krefeld

Krefeld Alle 150 Plätze in der Shedhalle waren besetzt. Das Publikum war von den Kollektionen der Preisträger begeistert.

Dann bat der Conferencier in die Shedhalle, wo die 150 Plätze rechts und links des Laufstegs schnell besetzt waren. An der Stirnseite war eine Leinwand platziert – mit Videos sollten die Teilnehmer sich vorstellen. Das klappte technisch nicht so richtig und so gaben die jungen Leute ein persönliches Statement zu ihrer Woche in Krefeld ab. Alle dankten herzlich für die Möglichkeit der Teilnahme an diesem neuen Format; die häufige Erwähnung des sehr gelobten Caterings erheiterte das Publikum. Die vegetarische Küche eines Lokals in der Innenstadt hat bei den jungen Frauen und Männern nachhaltig gepunktet. Dankbar waren sie auch für das Feedback in der Modewoche – das Interesse der Krefelder an den ausgestellten Entwürfen mitsamt Container-Konzept hatte sehr erfreut. „Wir haben viele neue Leute kennengelernt“, hieß es und „Danke für die wunderschöne Woche.“