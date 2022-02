Solidarität in Krefeld : Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Nationalflagge der Ukraine ist vor dem Rathaus gehisst. Die Julis fordern, dass jetzt konkrete Hilfe folgt. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld „Ich bitte die Verantwortlichen, das Hissen der ukrainischen Flagge am Rathaus nahtlos in konkrete Planungen übergehen zu lassen“, so Juli-Chefin Stelzhammer.

(jon) Der russische Überfall auf die Ukraine sendet Schockwellen durch Europa und um die Welt. Angesichts vorrückender russischer Truppen, Luftschläge und Artilleriefeuer auf ukrainische Städte fliehen hunderttausende Zivilistinnen und Zivilisten in Richtung Westen. Laura Stelzhammer, Vorsitzende der Jungen Liberalen (Juli) in Krefeld und Landtagskandidatin der FDP: „Der Autokrat Putin treibt Unschuldige in die Flucht. Krefeld kann und sollte helfen.“ Zahlreiche Organisationen und Vereine haben bereits in den vergangenen Tagen in der Seidenstadt für Frieden in der Ukraine und in ganz Europa demonstriert.

„Ich finde keine Worte für das furchtbare Gefühl der Ohnmacht, mit dem wir auf das verbrecherische Kriegshandeln Putins und seiner Truppen in der Ukraine blicken müssen. Die Welt ist seit dem Überfall eine andere und ich hoffe inständig, dass auf höchster Ebene weitere Sanktionen gegen das autoritäre russische Regime geplant werden“, betont Stelzhammer. „Ich bin froh über die Solidaritätsbekundungen in so vielen Städten rund um den Globus und auch hier in Krefeld. Gleichzeitig sollten wir genau überlegen, was wir darüber hinaus tun können. Ich bitte die Stadtverantwortlichen darum, das solidarische Hissen der ukrainischen Flagge am Rathaus nahtlos in konkrete Planungen übergehen zu lassen. Dazu zählen etwa Vorbereitungen auf ankommende Geflüchtete, eine Abfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern bezüglich freier Zimmer sowie Lebensmittel- und Sachspenden und Dolmetscher-Gruppen. Wir werden den Konflikt hier vor Ort nicht lösen – aber wir können das Leid und die Not, die Russland über die Menschen in der Ukraine gebracht hat, vielleicht etwas lindern.“