Ausstellungen in Krefeld : Junge Kunst aus Krefeld im Buschhüterhaus

Krefeld Beim Kunstverein stellen Finn Wagner und Julius Brauckmann ihre multimedialen Arbeiten zu den Themen Mensch, Natur, Technik und Umwelt aus. Ab 9. Oktober ist die Ausstellung zu sehen.

Ganz anders geht Finn Wagner (geb. 1992) vor. Ausgangspunkte sind ebenfalls die Automobilindustrie und die manipulative Wirkung von Werbung. Wagner arbeitet ähnlich wie Brauckmann multimedial. „Trapped in a glaze like in fossilised amber“ zeigt eine Mischung aus inszenierten Objekten in der Wüste von Los Angeles und 3D-animierten Bildern. Der Betrachter rätselt, was ist hier echt und was ist animiert? Neben einem Flachbildschirm befinden sich zwei Glasscheiben, die an einzelnen Stellen Reliefs tragen, sie sind gesandstrahlt – ein aufwendiges Verfahren, mit dem Wagner eine wunderbare und kunstvolle Tiefe herstellt, die im krassen Kontrast zu der auf Hochglanz polierten Oberfläche steht, mit der die Automobilindustrie wirbt. Wagner gelingt ein faszinierendes Wechselspiel aus analogen und digitalen Bildern, die eine Sogwirkung entfalten und sich kunsthistorisch auf die im Los Angeles der 1960er Jahre entstandene Ästhetik des Finish Fetish beziehen – ein Kunststil, der mit dem LA-Look, der Pop-Art, dem Minimalismus sowie mit dem Licht und dem Raum in Südkalifornien in den 1960er Jahren verwandt ist.