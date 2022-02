Schwertstraße in Krefeld : Julis verteidigen Standort für Drogenhilfezentrum

Umstritten: der Standort für das geplante Drogenhilfezentrum an der Schwertstraße, Ecke Philadelphiastraße. Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag darüber. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Juli-Vorsitzende Laura Stelzhammer weist auch harsche Kritik aus den eigenen Reihen zurück. Sie führt Zahlen an, um zu zeigen, dass Drogenkonsumräume Erfolg haben können.

In der Debatte um den Standort eines Drogenhilfezentrums an der Schwertstraße haben sich jetzt die Jungen Liberalen (Julis) zu Wort gemeldet – sie brechen eine Lanze für den Standort, der unter anderem vom Bürgerverein Krefeld-Ost strikt abgelehnt wird. Die Julis weisen auch Kritik aus den eigenen Reihen zurück, denn der Streit geht durch die FDP selbst: Der FDP-Mann Jürgen Wagner, Mitglied der Bezirksvertretung Mitte, lehnt den Standort ab und hat grundsätzliche Zweifel am Sinn eines Drogenkonsumraums geäußert.

Zur harschen Kritik Wagners an dem Vorhaben sagt die Juli-Vorsitzende und Landtagskandidatin Laura Stelzhammer: „Ich finde es gut, wenn nicht nur abgenickt, sondern auch mal intensiv diskutiert wird. Das Bild, dass dabei aber in den letzten Tagen von den Konsumenten gezeichnet wurde und die damit begründete pauschale Absage an ein Hilfezentrum passt meiner Meinung nach so gar nicht zum Menschenbild der Freien Demokraten.“ Wenn es gelänge, einem Teil der Szene nachhaltig zu helfen, dann müsse dieser Versuch unternommen werden. „Mit dem ‚Stützen illegalen schwersten Drogenkonsums‘ habe das nichts zu tun – konsumiert werde ohnehin, sagt sie und spielt damit auf einen Satz Wagners an, der die Adresse des FDP-Fraktionschefs Joachim Heitmann gesagt hatte: „Herr Heitmann, stoppen Sie den Irrweg, Sie stützen illegalen schwersten Drogenkonsum“. Stelzmann macht geltend, es sei die Frage, ob man konstruktiv Lösungen suche oder weiterhin bloß hilflos mit Platzverweisen für die Abhängigen arbeite.

Stelzhammer verweist auch auf Erfolge von Drogenkonsumräumen. „Drogenkonsumräume machen Betroffene leichter für Hilfs- und Beratungsangebote erreichbar“, sagt sie. Gemessen an der Gesamtbevölkerung habe Krefeld eine relativ große Drogenszene, die sich im Wesentlichen auf und um den Theaterplatz konzentriere, erläutert sie. Angesichts der Ausmaße sei es wichtig und richtig, konkrete Lösungen zu erarbeiten. „Gerade bei Anwohnerinnen und Anwohnern, aber auch bei Besuchern darf sich nicht das Gefühl verfestigen, die Verantwortlichen ließen den Dingen ihren Lauf.“

Natürlich seien solche Drogenhilfezentren kein Allheilmittel – „allerdings helfen sie nachweislich dabei, Drogenkonsumenten besser zu erreichen“, erklärt sie. In den 116 Konsumräumen in NRW seien, trotz pandemiebedingter Rückgänge, 2020, rund 235.000 Konsumvorgänge erfasst worden. In 18.000 Fällen sei es dabei gelungen, Menschen in weiterführende Hilfsangebote, wie Notschlafstellen oder drogentherapeutische Ambulanzen zu vermitteln. Und in 129 Fällen sei akute medizinische Hilfe geleistet worden. „Diese Zahlen belegen aus meiner Sicht, dass man Betroffene erreichen und den teuflischen Drogenkreislauf durchbrechen kann.“