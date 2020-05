Kinder- und Jugendzentrum in Krefeld : Das SpieDie und die Kinder von Dießem

Krefeld Es ist eine Insel, ein Stück Heimat für Kinder aus Familien, die nicht auf Rosen gebettet sind. Das Kinder- und Jugendzentrum SpieDie (Spielhaus) betreut Kinder und Jugendliche, die teils ein schweres Päckchen zu tragen haben. Porträt eines liebenswerten Hauses.

Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte - den einen Stups, den es braucht, sie zu erzählen. Im Falle des SpieDie, also dem Kinder- und Jugendtreff von Dießem, war es eine Zahl: 210. Bis zu 210 Kinder wöchentlich gehen im SpieDie ein und aus (wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie ausgebrochen ist). So viele! Das Spielhaus an der Dießemer Straße mit seinem großen Außenbereich ist eine Insel in einem Stadtteil, der mit seinen asphaltgeprägten Straßen stellenweise unwirtlich wirkt. Die Kinder finden im SpieDie Ansprache, Beschäftigung, Wärme, auch Wegleitung, um es etwas altfränkisch, aber richtig auszudrücken. Man kann auch von Erziehung sprechen.

Einweihung: Am 21. März 1998 wurde das Spielhaus an der Dießemer Straße, genannt SpieDie, feierlich eröffnet. Zweieinhalb Jahre vorher hatten die Umbau- und Herrichtungsarbeiten in den leerstehenden städtischen Gebäuden unter Leitung von Helmut Boeck begonnen. Lange Jahre war Boeck Leiter der beliebten Jugendeinrichtung. Im Februar 2017 ging er in Rente. Gebäude und Außengelände umfassen rund 3000 Quadratmeter. Die Herrichtung kostete 380.000 Mark und wurde mit Spenden und Sponsoren finanziert.

Wer lebt in Dießem? Leute, die nicht auf Rosen gebettet sind. Der Stadtteil hat laut Statistischem Jahrbuch 4508 Einwohner. Knapp ein Drittel haben Migrationshintergrund, es gibt 117 Haushalte mit mehr als fünf Personen, 1996 ledige, 1630 Verheiratete, 431 Geschiedene. 2018 wurden dort 34 Kinder geboren, 17 von deutschen und 17 von ausländischen Eltern. Die Arbeitslosenquote lag Mitte 2018 bei 13,3 Prozent - das ist über dem Durchschnitt von Krefeld zu jenem Zeitpunkt (10,2), aber kein Spitzenwert. Der Südring zählte 21,2, der Schinkenplatz 19,8, der Bleichpfad 20,7 Prozent. Aus den Daten schält sich folgendes Bild heraus: Die Leute von Dießem haben nicht viel Geld, viele haben zu kämpfen, viele schlagen sich tapfer durch. Wer dort lebt, dreht den Euro vor dem Ausgeben zweimal um und weiß, was Knappheit ist.

Die Kinder aus diesem Stadtteil sind vielfältig. Wobei Kinder nicht ganz richtig ist. Die Gäste im SpieDie sind zwischen sechs und 25 Jahre alt, berichtet Leiterin Marion Brockamp. Die meisten konzentrieren sich auf die Altersspanne von 12 bis 16 Jahre. Der Anteil der Migranten liegt bei etwa 50 Prozent. Vielfalt der Herkunft: Die Kinder kommen aus bildungsfernen Familien, sie sind oft das, was man sozial benachteiligt nennt, sie stammen aus Großfamilien oder werden von Alleinerziehenden großgezogen. Es gibt syrische Kinder, die eine heftige Fluchtgeschichte erlebt haben, es gibt Kinder, „bei denen wir nicht so genau wissen, wo sie sind, wenn wir um 18 Uhr schließen“, und es gibt Kinder, die intensiv und liebevoll von ihren Eltern begleitet werden: hingebracht ins SpieDie und abgeholt. Mitunter sind es Eltern, die Hilfe bei der Erziehung und der Bewältigung ihres Alltags brauchen.

Was macht man mit so verschiedenen Kindern und Jugendlichen? Die Liste der Aktivitäten ist aussagekräftig und wieder nicht, denn das vielleicht Wesentliche vollzieht sich im Grundrauschen der Kommunikation. Die Liste also: Es gibt künstlerische Projekte wie Töpfern und Tongestaltung, Medienangebote wie Programmieren am PC, Arbeiten am Grafik-Tablet von Malen bis zur Gestaltung eigener Comics, es gibt Theaterprojekte wie das beliebte Schwarzlichttheater, bei dem die Teilnehmer pantomimisch in verschiedene Rollen schlüpfen können. Und es gibt Spiele, Rollenspiele und Feste und Aktionen von der Weihnachts- bis zur Karnevalsfeier für die ganze Familie.