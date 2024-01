Ordnungsdienst in Krefeld im Einsatz Jugendschutz – Stadt startet Alko-Testkäufe am Kiosk

Als vorbeugende Maßnahme und zur Überprüfung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes führt der Kinder- und Jugendschutz in Kooperation mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) an den Tagen vor Karneval Testkäufe in Kiosken und Supermärkten durch. Ergänzend hierzu finden während der Karnevalstage präventive mobile Kontrollen durch den Kinder- und Jugendschutz in verschiedenen Stadtbezirken statt. Dabei will man mit den Jugendlichen vor Ort ins Gespräch kommen, sie auf Gefahren aufmerksam machen sowie ihnen Hinweise zum Eigenschutz und dem Schutz der Gruppe geben. Die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendschutzes werden auch hier durch den KOD unterstützt.