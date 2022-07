Internationales Jugendcamp : Jugendliche erkunden mit Volksbund Kriegsgräber in Krefeld

Krefeld Es ist wenig bekannt: Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bringt jedes Jahr Jugendliche aus ganz Europa zusammen. Eine Gruppe war jetzt in Krefeld.

Die Jugendlichen waren in Nettetal in einer Jugendherberge untergebracht und unternahmen einen Tagesausflug zum Krefelder Hauptfriedhof. Das Hauptaugenmerk lag auf vier Kriegsgräberstätten auf dem 50 Hektar großen Gelände. Die VdK-Bildungsreferentin Kinga Kazmierczak dazu: „Der Besuch einer Kriegsgräberstätte ist fester Bestandteil eines Volksbund-Workcamps. Die Orte selbst und vor allem die Geschichten hinter den Gräbern bieten den Jugendlichen einen ganz besonderen Zugang zur Geschichte der Weltkriege“.

Aufmerksam auf den Workshop wurden die Jugendlichen durch Werbung an Schulen, Universitäten und öffentlichen Einrichtungen wie Jugendzentren. Jedes Jahr im Sommer findet ein internationaler Workshop statt. Ein Ziel: präventive Arbeit gegen Kriege zu leisten. Diesen Aspekt betonte die Vorsitzende des Volksbund-Bezirksverbandes Düsseldorf, Birgitta Radermacher: „Wichtig ist uns die Vermittlung von Frieden und Demokratie. Das machen wir mit den Workshops, indem wir den Jugendlichen die Folgen der beiden Weltkriege vor Augen führen. Dass es wichtig ist, zeigt uns der aktuelle Krieg in der Ukraine“.

Das erste Jugendlager gab es 1953 in Belgien. Seitdem haben an den Lagern 400 000 Jugendliche teilgenommen. Den Volksbund gibt es seit dem 16. Dezember 1919 aufgrund der vielen gefallenen Soldaten in beiden Weltkriegen. Das Engagement des Volksbunds für die Einrichtung und Pflege von Kriegsgräbern wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 intensiviert. Noch sind nicht alle Toten würdig beerdigt: Allein 2021 wurden in Europa 14.000 Tote aus beiden Weltkriegen durch den Volksbund geborgen. Derzeit betreut der Volksbund mehr als 800 Kriegsgräberstätten in Europa und Nordafrika mit 2,8 Millionen Toten.