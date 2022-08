Nachholbedarf aufgrund der Pandemie : „Jugend musiziert“-Teilnehmende im Rathaus geehrt

Krefeld Acht junge Krefelderinnen und Krefelder, die in den vergangenen Jahren beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen haben, sind jetzt im Zuge einer Feierstunde der Stadt im Rathaus geehrt worden.

(RP) Oberbürgermeister Frank Meyer begrüßte die jungen Musizierenden, die sich in den vergangenen Jahren in – coronabedingt außergewöhnlichen – Wettbewerben mit ihren musikalischen Darbietungen bis auf die Bundesebene qualifizieren konnten. Angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten bemerkte der Oberbürgermeister: „Es waren sehr komplizierte Jahre für Musikschulen und ihre Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und für renommierte Wettbewerbe wie ,Jugend musiziert‘. Das ist besonders problematisch, weil es schließlich um Spitzenförderung geht. Da führen solche erschwerten Bedingungen schnell dazu, dass Talente vorübergehend den Anschluss verlieren – oder schlimmer noch: die Lust an der Musik.“