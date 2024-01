Fünf junge Musiker beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert – zwei Dutzend Preise für die Musikschule Krefeld

Beim 61. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ haben Schüler der Musikschule Krefeld zwei Dutzend erste und zweite Preise erspielt. Die Wertungsspiele der jungen Musiker wurden in der Tonhalle der Kreismusikschule Kleve öffentlich ausgetragen. Zur Region zählen neben Krefeld auch der Kreis Kleve und der linksrheinische Kreis Wesel. Rund 70 Teilnehmende waren in den Solo-Kategorien Blas- und Zupfinstrumente sowie in den Ensemble-Kategorien Klavier vierhändig und Klavier und Streichinstrument zu hören. Die Musikschule der Stadt Krefeld war mit 24 Schülern vertreten und nahm in 16 Wertungen in acht Kategorien teil.