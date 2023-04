Krefelder bei Jugend forscht „Zink in Böden – dagegen ist ein Kraut gewachsen“

Welch hohen Stellenwert Jugend forscht am Niederrhein besitzt, unterstreicht auch die Tatsache, dass in Bochum drei von vier Sonderpreisen für Projektbetreuende in die Region gegangen sind, nämlich an Sebastian Olszewski und Mieke Grothues vom Gymnasium Fabritianum Krefeld sowie Christian Reiners vom Luise-von-Duesberg-Gymnasium Kempen. „Das Fabritianum war mit gleich vier Teams in Bochum vertreten, das ist ein großartiges Ergebnis“, erklärte der nordrhein-westfälische Landeswettbewerbsleiter Carsten Penz.