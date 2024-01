Krefelder Schüler erforscht Bienen Zwölfjähriger weist Wirksamkeit von Antibiotikum nach

Krefeld 268 junge Menschen fiebern dem 15. Februar entgegen. Es ist der Tag des Regionalwettbewerbs Niederrhein von Jugend forscht und sie alle stellen entweder als Gruppe oder Einzelperson ihre Forschungen vor, die sie über die vergangenen Wochen und Monate begleitet haben. Einen ersten Vorgeschmack, was die Besucher an diesem Tag erwartet, präsentierte jetzt die Unternehmerschaft Niederrhein als Ausrichter der Veranstaltung. In den Räumen des Arbeitgeberverbandes am Ostwall zeigten zwei Teams und zwei einzelne Schüler ihre Arbeiten.