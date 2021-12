Jubiläum der „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen“ : „Streit ist uns nicht mehr gestattet“

Nur ökumenisch wird die Christenheit überleben: Klaus-Norbert Kremers, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Krefeld, in der Dionysiuskirche. Foto: vo

Krefeld 75 Jahre ACK: Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen feiert. Die Rolle ist neu: 1946 ging es um Wegweisung nach außen, heute um Wegweisung nach innen. Die Kirchen verblassen – nur gemeinsam bleiben sie sichtbar.

Nach dem Krieg war die moralische Krise klar: Deutschland hatte historische Verbrechen begangen, einen Krieg angezettelt und so ziemlich alle Regeln und Werte menschlicher Zivilisation gebrochen. In dieser Lage gründete sich im Dezember 1946 die „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen“. Es ging auch darum, nach dem Ende der Nazi-Herrschaft Werte und Würde zurückzugewinnen. Dass dies in ökumenischer Verbundenheit geschah, war ein Zeichen der Hoffnung und der Kraft: Die Kirchen waren ein Ort, an dem Menschen Orientierung über Schuld, Vergebung, Gutes und Böses wiederfinden konnten.

Titelbild des 1992 erschienenen Buches „Im Kreuz ist Heil. Geschichte des Aachener Friedenskreuzes“. Die Entstehung des Friedenskreuzes geht indirekt auf die Gründung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 1946 in Krefeld zurück. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Das war vor 75 Jahren. Am kommenden Samstag, 11. Dezember, 15 Uhr, wird dieses Jubiläum mit einem Gottesdienst in der Friedenskirche gewürdigt, an dem unter anderem die Superintendentin des evangelische Kirchenkreises Krefeld-Viersen, Barbara Schwahn, der katholische Regionalvikar Thorsten Obst und Oberbürgermeister Frank Meyer teilnehmen. Doch geht es zu diesem Anlass nicht nur um einen Blick zurück auf eine große historische Stunde der Kirchen in Krefeld. Der ACK ist eine völlig neue Rolle zugewachsen, die mit dem schwindenden Einfluss der Kirchen zu tun hat. Die gesellschaftliche Stellung der Kirchen hat sich geändert – auch: die Dringlichkeit der Ökumene. Jenseits aller Differenzen im Bekenntnis schwindet die Bedeutung des Christentums in der öffentlichen Wahrnehmung. Unterschiede im Bekenntnis werden kaum noch verstanden, kaum noch für gewichtig gehalten. Der zunehmend desinteressierte Blick von außen ist in diesem Sinne „ökumenisch“: Er nimmt die Christenheit als Ganzes in den Blick und macht alle für alles haftbar. Es ist nicht nur ein Bonmot, dass sogar Protestanten aus Protest gegen den Papst aus ihrer Kirche austreten. Aus dieser Gemengelage sagt dann auch Klaus-Norbert Kremers, der Vorsitzende ACK Krefeld: „Die Zukunft wird uns keine innerchristlichen Streitereien mehr gestatten; nur ein geeintes Auftreten kann das Ansehen der christlichen Konfessionen heben.“

Info Gottesdienst zum ACK-Jubiläum Jubiläumsgottesdienst: Samstag, 11. Dezember, 15 Uhr, Friedenskirche. Ablauf: Dialogpredigt von Superintendentin Barbara Schwahn (ev. Kirche), Regionalvikar Thorsten Obst (kath. Kirche), Pfarrer Florian Lehnert (alt-kath. Kirche) und Pfarrer Christoph Wiebe (Mennonitengemeinde). Bibellesung mit Wolfgang Wegener (Neuapostolische Gemeinden), George Melel (Netzwerk fremdsprachliche Gemeinden), Pastor Flori (African Church). Fürbittengebet vom Weltgebetstagteam Krefeld/ Meerbusch. Msikalische Begleitung: Munsang Hwang, die Gospelgruppe Jam Voices aus Meerbusch. Das Psalmgebet liest Gabriele Kampa (Geistliche Bibelschule Niederrhein).

Ein Blick zurück: Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen rief quasi als Gründungsakt vor 75 Jahren für den 11. Dezember 1946 zum ersten Ökumenischen Bittgang in der Stadt auf. Es war die erste ökumenische Veranstaltung nach Ende des Zweiten Weltkrieges in ganz Deutschland.

Der Bittgang thematisierte vor allem die aktuelle Not in der Stadt, die Sehnsucht nach Frieden und weniger die Verbrechen von Nazi-Deutschland, insbesondere den Holocaust. Die Resonanz war überwältigend: Rund 10.000 Menschen folgten dem Aufruf. Der Weg führte über Lohstraße, Rheinstraße und Ostwall zum Nordwall, endete dort an einem Hügel aus Schutt. In den Erklärungen und Bittgebeten ging es allgemein um Vergebung der Schuld, um Hilfe gegen Hunger und Not, Vertriebene und Flüchtlinge sowie Heimkehr für die deutschen Kriegsgefangenen. „Herr, schenke diesem geschlagenen Volke Frieden! Gib seinen Frauen die Männer, seinen Vätern und Müttern die Söhne wieder, schenke den Familien die Kriegsgefangenen zurück!“, heißt es in einem „Appell an die Christen aller Bekenntnisse der ganzen Welt“ anlässlich des Bittgangs.

Die Initiative inspirierte eine zweite: Im Kreis von heimgekehrten Soldaten, Priestern und christlichen Laien aus Krefeld wurde der Plan gefasst, ein Friedenskreuz für Pilgerfahrten durch das Bistum zu stiften. Das Kreuz wurde in Krefeld vom Schreinermeister Franz Eiker erstellt und war 3,50 Meter hoch und 2,25 Meter breit. Im Zentrum des Eichenkreuzes, das drei Zentner wog, wurde ein Holzbrett mit dem geschnitzten Antlitz des Gekreuzigten angebracht – das Bildnis stammt vom Aachener Künstler Prof. Anton Wendling. Finanziert wurde das Kreuz durch Spenden der Katholischen Männerbewegung, die 1946 als einzige Männerbewegung im Bistum Aachen gegründet worden war.

Am Karfreitag 1947 trat das Friedenskreuz nach einer feierlichen Messe in der Dionysiuskirche seinen ersten Weg durch Krefeld an. Rund 1000 Männer folgten dem Kreuz, das von insgesamt sechs Männern getragen wurde. Die Aussendung des Friedenskreuzes fand international Beachtung.

Auch in den Erklärungen von 1947 spielte der Holocaust und Fragen nach Schuld und Vergebung im Zusammenhang mit den Verbrechen der Nazis keine Rolle. Es ging wiederum um die Not vor Augen: das tägliche Brot, den Wiederaufbau zerstörter Häuser und Wohnungen, um Hilfe für Flüchtlinge und allgemein „unsere Not“.

Seitdem, so heißt es in dem 1992 erschienen Buch „Im Kreuz ist Heil. Geschichte des Aachener Friedenskreuzes“ von August Brecher, hat das Kreuz den Weg durch 39 Dekanate und 120 Pfarreien gefunden, getragen von rund 200.000 Männern. Das Kreuz dient bis heute Friedenswallfahrten durch das Bistum; und wenn es einmal nicht unterwegs ist, wird es im Aachener Dom untergebracht.