Krefeld: Spezialisiert auf Demenz-Versorgung Ein Vierteljahrhundert Haus Raphael – was das Seniorenheim bietet

Wer in das lichtdurchflutete Foyer vom Haus Raphael tritt, der staunt erst einmal. Das Gefühl, sich im Eingangsbereich eines schicken Hotels zu befinden, stellt sich ein. Ein Eindruck, der sich dabei durch die gesamte Seniorenanlage zieht, in der heute 80 Menschen leben, die an verschiedenen gerontopsychiatrischen Erkrankungen leiden, wozu auch die Demenz zählt.