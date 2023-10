70 Jahre Patenschaft Krefeld – Insterburg Wie Krefeld zum Welt-Zentrum der Insterburger wurde

Trotz des Jubiläums liegt etwas Wehmut in der Luft. Früher kamen zum Welt-Treffen der Insterburger regelmäßig Hunderte, ja Tausende aus aller Welt nach Krefeld. Am Bahnhof waren zur besseren Orientierung Insterburg-Fahnen gehisst. Doch die Gemeinschaft verblasst mehr und mehr. Heute wünschen sich die Akteure in Krefeld, dass der Teil der deutschen Geschichte, in dem es um Flucht und Vertreibung von Deutschen geht, nicht vergessen wird. „Wir sind keine Revanchisten, wir gehören keiner politischen Richtung an“, betont Vorstandsmitglied Michael Heussen, der in Krefeld als ARD- und WDR-Journalist bekannt ist. Es geht ihm und seinen Mitstreitern um die historische Erinnerung, um Menschen, die sich Insterburg verbunden fühlen und für die die kleine Stadt ein wichtiger Teil ihrer Familiengeschichte ist.