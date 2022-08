Im Josefshospital operiert : Nach sieben Jahren kann Amir wieder kauen und sprechen

Krefeld Der Junge aus Afghanistan hatte sich den Kiefer gebrochen. Der Bruch wurde nie behandelt. Jetzt half ihm eine OP im Josefshospital zu einem normalen Leben. Die Geschichte eines tapferen Kindes

(ped) In einen Apfel beißen oder herzhaft Brot kauen - für Amir (Name von der Redaktion geändert) war das bisher nicht möglich. Der Zehnjährige hatte einen Kieferbruch, der in seiner Heimat Afghanistan nicht behandelt wurde. Deshalb konnte er sich in den vergangenen sieben Jahren nur flüssig ernähren. Über das Friedensdorf International kam er jetzt zur Behandlung ins Helios St. Josefshospital Uerdingen. Hier wurde er operiert und kann nun wieder normal essen.