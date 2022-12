Love-Scamming in Krefeld John Terri ist ein Online-Betrüger – zwei Haftbefehle

Dank einer Bankangestellten konnte ein so genanntes Love Scamming jetzt in Krefeld in letzter Sekunde verhindert werden. Im aktuellen Fall habe eine 59-Jährige aus Krefeld über Instagram einen angeblichen Amerikaner namens John Terri kennengelernt und den Kontakt schließlich über Chats und WhatsApp fortgeführt. Über ein halbes Jahr hinweg habe sich so eine scheinbare Liebesbeziehung zwischen ihnen aufgebaut. Zwischendurch habe der angeblich als Soldat in der Ukraine kämpfende Mann die Frau mehrfach dazu gebracht, Gutscheinkarten im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro zu kaufen und ihm die Codes zuzuschicken, berichtet die Krefelder Polizei am Donnerstag.