Vor 200 Jahren Doktor „Pempel“ war Krefelds erster Impfarzt

In Düsseldorf gibt es eine Pempelforter Straße und ein ebenso genanntes Viertel - und beides hat mit der Familie Pempelfurt zu tun. Dort, wo heute der Hofgarten ist, war einst ein Hof, der einem gewissen Rumgold von Pempelfurt oder Tempelfurt gehörte. Die Familie gehörte seit dem Mittelalter zu den angesehenen Familien in Düsseldorf und bekleidete wichtige Ämter. Als die Familie wuchs, zogen Mitglieder auch in andere Städte. Für Johann Gotthard Lorenz von Pempelfurt ist vermerkt, dass er die Höhere Schule in Kleve besucht und ab 1751 an der Universität Duisburg Medizin studiert hat. Die Chronik gibt Folgendes her: Im Mai 1760 wurde Pempelfurt zum Doktor der Medizin ernannt, sein Staatsexamen absolvierte er 1763, zuvor belegte er noch einen Anatomiekursus in Berlin.