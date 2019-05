Lesung im Literaturhaus : Die pfiffigen Frauen vom Savigny-Platz

Joan Weng hat über Berliner Frauen von 1925 geschrieben. Foto: Joan Weng

Krefeld Die Autorin Joan Weng liest am 7. Mai im Niederrheinischen Literaturhaus aus ihrem neuesten Roman.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Autorin Joan Weng liest am Dienstag, 7. Mai, um 20 Uhr aus ihrem Roman „Die Frauen vom Savignyplatz“ im Niederrheinischen Literaturhaus Krefeld an der Gutenbergstraße 21 vor. Die Lesung ist ein Beitrag des Literaturhauses und der Gleichstellungsstelle in der Reihe „Frauen-klasse – Klasse Frauen“ zum Bauhaus-Jubiläumsjahr. Moderiert wird der Abend von Dorian Steinhoff.

Der historische Roman „Die Frauen vom Savignyplatz“ spielt 1925 in Berlin: Als Vicky von ihrem Mann verlassen wird, denkt sie gar nicht daran, sich einen neuen Gatten und Ernährer zu suchen. Stattdessen erfüllt sie sich lieber einen Traum und eröffnet gemeinsam mit ihrer besten Freundin eine Buchhandlung – nur für Frauen. Der kleine Laden am Savignyplatz sorgt von Anfang an für Aufsehen. Schon bald werden die Buchhändlerinnen zu Ikonen der aufkeimenden Emanzipation, aber auch Ziel konservativer Anfeindungen.

Joan Weng, geboren 1984 in Stuttgart, studierte Germanistik und Geschichte. Aktuell hat sie über das Frauenbild in der Literatur der Weimarer Republik promoviert. Für ihre Kurzprosa wurde sie mehrfach ausgezeichnet und erhielt diverse Stipendien. „Die Frauen vom Savignyplatz“ ist ihr vierter Roman, in dem sie die Goldenen Zwanziger in der schillernden Hauptstadt beschreibt.

Der Eintritt zur Lesung beträgt sieben, ermäßigt fünf Euro. Das Platzangebot ist beschränkt, deshalb ist eine vorherige Reservierung notwendig per E-Mail an anette.ostrowski@krefeld.de.

Das Niederrheinische Literaturhaus Krefeld ist eine Einrichtung des Kulturbüros Krefeld. es ist das frühere Wohnhaus des Schriftstellers Otto Brües.

(RP)