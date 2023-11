Montag feierte die Erfolgsfrau 80. Geburtstag Jil Sander – von Krefeld aus zur Weltkarriere

Bauhaus und Textilgestaltung sind zwei Begriffe, die unausweichlich nach Krefeld führen. Die weltbekannte Mode-Ikone Jil Sander, die laut Stammbuch Heidemarie mit Vornamen hieß, hat in sehr jungen Jahren ihren Abschluss an der Textilingenieurschule Krefeld gemacht und die Nähe zu Bauhaus und die gründliche auch handwerkliche Ausbildung stets geschätzt. Am Montag wird die Frau, die als Autodidaktin aus dem Nichts ein Modeimperium aufbaute, 80 Jahre alt.