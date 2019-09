Krefeld : „Jesus to go“: Christen gehen über die vier Wälle

Krefeld Ziel der Aktion ist es, das Gemeinsame bei aller Verschiedenheit der christlichen Traditionen sichtbar werden zu lassen.

Unter dem Motto „Jesus to go“ veranstalten Krefelder Christen verschiedener Konfessionen am Sonntag einen Marsch über die vier Wälle. Kerngedanke sei es, das Gemeinsame bei aller Verschiedenheit der christlichen Traditionen und den christlichen Glauben in seiner Vielfalt in der Öffentlichkeit sichtbar werden zu lassen. Vorbild ist eine Aktion in Köln, bei der Gläubige einen Gang über Rheinbrücken gemacht haben. „Die Idee, gemeinsam mit allen Christen über die vier Wälle zu gehen, ergab sich im Frühjahr 2018 bei einem Treffen von Christen aus der Evangelischen Allianz Krefeld und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK)“, erklären dazu Klaus-Norbert Kremers (ACK) und Ulrich Freischlad (Allianz). „Für uns in Krefeld sind die vier Wälle das, was den Kölnern ihre Rheinbrücken sind. Später hat sich dann der Gedanke entwickelt, das zu verbinden mit dem 200-jährigen Bestehen der Wälle von Adolph von Vagedes“, erklären dazu Kremers und Freischlad.