„Mobiler Gottesdienst“ in Krefeld : „Jesus geht vor“ - Christen ziehen über die Wälle

Krefeld Rund 230 Gläubige aller in der Stadt vertretenen christlichen Konfessionen waren in der City unterwegs. Oberbürgermeister Frank Meyer erinnerte daran, dass Jesus ein Mann der Straße war.

Bei der Eröffnung des zweiten „Wallganges Krefelder Christen“ an der Stelle, wo der Südwall auf den Westwall stößt, erinnerte Oberbürgermeister Frank Meyer daran, dass Jesus ein Mann der Straße war, der mit Passanten das Gespräch über seine Botschaft der Erlösung im Jenseits gesucht hat, wo immer dies möglich war. Als bekennender Christ trug der Oberbürgermeister das Banner mit der Aufschrift „Jesus geht vor“ ein Stück weit dem Zug der rund 230 Christen aller in Krefeld vertretenen christlichen Konfessionen mit voran.

Ulrich Freischlag von der im Jahre 1946 gegründeten „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Meerbusch und Krefeld“ begründete den Sinn der Veranstaltung so: „Wir möchten in der Öffentlichkeit die Vielfalt christlichen Lebens sichtbar machen und als Bindeglied zwischen den verschiedenen Konfessionen und Kulturen wirken.“

Auf der Höhe des KWM staunte eine junge Passantin über den in Dreierreihen pandemiegerecht in weitem Abstand gehenden Zug: „Das versteht man. Ist ja nicht so ein Quatsch wie in Berlin.“ Walter Eichel schiebt sein Fahrrad in einer Zugreihe: „Ich finde die Teilnahme an einer öffentlichen Darstellung unseres Glaubens wichtig. Ohne Mut verdämmert alles. Wenn eine Krise kommt, muss man doch wissen, auf wen man sich stützen kann.“