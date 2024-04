Internationaler Jazztag in Krefeld Jazzklub Krefeld feiert kleines Jubiläum mit europäischen Jazzgrößen

Der Jazzklub Krefeld ist seit 45 Jahre am Kulturbetrieb der Stadt Krefeld beteiligt. In dieser Zeit hat er eine Reihe von internationalen Künstlern an unterschiedlichen Spielstätten der Stadt zu Konzerten geholt. Das gelingt auch für den International Jazz Day am 30. April mit dem Iiro Rantala Hel Trio und dem Samuel Blaser Trio im Rittersaal der Burg Linn.