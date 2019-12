Musikszene Krefeld : Musikpreis: Jazzkeller erhält 38.000 Euro

Krefeld Der Krefelder Jazzkeller ist zum dritten Mal in Folge mit dem „Applaus“-Preis ausgezeichnet worden – dem höchstdotierten Bundesmusikpreis. Die Jury honoriert damit das Programm des Krefelder Clubs an der Lohstraße, der „in herausragender Weise“ die Livemusik fördert.

Die Summe ist diesmal ein bisschen niedriger, aber die Ehre umso größer. Bernard Bosil, der gemeinsam mit Jeanette Wolff den Jazzkeller betreibt, hat jetzt in Berlin von Staatsministerin Monika Grütters den „Applaus“-Preis erhalten, mit dem die besten Livemusikprogramme des Landes ausgezeichnet werden. 38.000 Euro sind mit der Auszeichnung verbunden. In den beiden Vorjahren gehörte der Keller ebenfalls zu den prämierten Clubs (damals gab es jeweils 40.000 Euro). Seit 2010 hat der Keller mehrfach den mit 5000 Euro dotierten NRW-Preis erhalten.

„Zwei Mal zu gewinnen, ist super, drei Mal hintereinander ist verrückt“, sagt Bosil. Und äußerst selten: „Das ist vorher nur acht oder neun Clubs gelungen.“ Die Finanzspritze tut den Veranstaltern gut. „Das gibt ruhigen Schlaf und bedeutet Planungssicherheit. Wir können in Equipment investieren, das wir uns sonst nicht leisten könnten: Kabel, Verstärker. Allein in modernste Lichttechnik haben wir 15.000 Euro gesteckt. Der Jazzkeller ist zwar ein kleiner Club, aber aufgestellt wie ein großer“, so Bosil.