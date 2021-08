„Jazz an einem Sommerabend“ vor der Burg Linn : Musik reflektiert Terror in Paris von 2015

Malerisch wie eh und je: Vor der wunderbaren Kulisse der Linner Burg erlebten die rund 350 Gäste von „Jazz an einem Sommerabend“ ein hochkarätiges Konzert. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Der Regenguss am Schluss tat der Freude über den Jazzsommerabend an der Burg keinen Abbruch: Die Musikfreunde erlebten eine breite Klangpalette von einem Wiegenlied bis zu Reflexonen über den Terror in Paris im Jahr 2015.