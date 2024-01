Neues Buch von Jari Banas aus Krefeld Ein Comic voller Tiefe - Das geheime Leiden der Verschickungskinder

Vom Nordkap bis zum „dicken Zeh“ des Stiefels Italiens sind es etwa 5000 Kilometer. So lang wäre die Menschenkette, würde man Kinder wie Pakete nebeneinander stapeln. Jari Banas hat es in einer seiner Zeichnungen für sein neues Buch gemacht: „Verschickungskinder. Fürs Leben gezeichnet“. Auf 100 Seiten erzählt er im typischen Jarikatur-Stil zwischen Comic und bissiger Karikatur von einem Kapitel der Gewalt in der deutschen Nachkriegsgeschichte, das erst in jüngster Zeit ans Licht kommt: das Schicksal von mehr als zehn Millionen Kindern, die von Ärzten, Gesundheitsämtern und Krankenkassen in Heilstätten geschickt wurden, um aufgepäppelt zu werden oder eine Krankheit auszukurieren. Sie wurde auf die Reise geschickt, abgefertigt wie Pakete, zu einem Ziel weit weg von ihren Familien.