Konzert : Japanischer Pianist begeistert mit sensiblem Spiel

Krefeld Keigo Mukawa begeisterte mit tänzerischen, verträumten Passagen, bot aber auch energische Einschübe von atemberaubendem Tempo.

Mit einem breit gefächerten Programm von Joseph Haydn bis zur zeitgenössischen Musik von Pierre Boulez sorgte Keigo Mukawa am Freitagabend für einen ausverkauften Helmut-Mönkemeyer-Saal der Musikschule. Schon lange hat ein Kawai-Konzert dies nicht mehr außerhalb der beiden Konzerte, die traditionsgemäß zu den Internationalen Meisterkursen in der Karwoche gehören, geschafft.

Der japanische Pianist begann mit den Variationen in f-Moll von Joseph Haydn (1732-1809). Es folgte eine glasklare Interpretation, in der Mukawa aus den einzeln Variationen deutlich verschiedene Stimmungen herausarbeitete. Beim Bolero in C-Dur, op.19 von Frédéric Chopin (1810-1849) gab er einen nachhaltigen Eindruck seiner technischen Fähigkeiten. Im Wechsel zu tänzerischen und gleichzeitig verträumten Passagen bot er energische Einschübe von atemberaubendem Tempo.

Zu diesem Spektrum kam bei seiner Interpretation der Ballade Nr. 2 in h-Moll von Franz Liszt (1811-1866) noch ein monumentales, kraftvolles Spiel hinzu. Vom großen Drama bis zu filigranen Tongeflechten – alles fügte sich mit harmonischen Übergängen perfekt aneinander. Den Sprung in die Moderne bot Mukawa mit der 2001 entstandenen Überarbeitung des Stücks Incises von Pierre Boulez (1925-2016). Unterbrochen von ruhigen Momenten jagte er expressiv durch die Notenblätter; das Stück stellt höchste technische Anforderungen. Interpretatorische Höchstleistungen verlangen die Miroirs von Maurice Ravel (1875-1937). Die Stimmungen und Klangbilder von Nachtfaltern, traurigen Vögeln bis zum Gang durch das Tal der Glocken zeigten hohe Sensibilität des jungen Pianisten. Es ist ein Hochgenuss, ihm dabei zu folgen. Wie sehr er sich in dieser Musikrichtung zu Hause fühlt, zeigte er auch noch in seinen Zugaben mit Stücken von Claude Debussy.