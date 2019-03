Kino-Premiere „Der Fall Collini“ : Django erschießt den „alten Niewöhner“

Der in Hüls geborene Schauspieler Jannis Niewöhner (26) bekommt den Publikumspreis Jupiter Award 2019 für seine Fernseh-Rolle als Beat in der gleichnamigen Serie verliehen. Das Foto zeigt ihn beim NRW-Empfang in der Bundeshauptstadt in der Berliner Landesvertretung NRW. Foto: dpa/Jens Kalaene

Krefeld Franco Nero wurde durch die Rolle des Django weltberühmt. In der Verfilmung des Bestsellers „Der Fall Collini“ von Ferdinand von Schirach, die am 18. April in die deutschen Kinos kommt, spielt er einen Rächer, der Jahrzehnte nach dem Nationalsozialismus die Gräueltaten eines nicht mehr jungen Mannes bestraft – Hans Meyer. Den jungen Meyer verkörpert der Krefelder Schauspieler Jannis Niewöhner.

Von Norbert Stirken

Der Schauspieler Franco Nero war in seinen Rollen Vorbild für eine ganze Generation: Als cooler Western-Held Django oder als unbestechlicher Staatsanwalt im Kampf gegen die Mafia hatten seine Filmfiguren stets die Ruhe weg. In dem neuen Kino-Streifen „Der Fall Collini“ steht er gemeinsam mit dem in Hüls geborenen, 26-jährigen Jannis Niewöhner vor der Kamera, der im Moment der deutsche Star für die Jugend und das Publikum ist. Nach dem Grimme-Preis hat er gerade den Publikumspreis „Jupiter Award“ als bester TV Darsteller national bekommen. Die Ehrung für den Fernseh- und Filmpreis der Zeitschriften „TV Spielfilm“ und „Cinema“ erhält er kommenden Mittwoch in Berlin verliehen.

Mit Franco Nero als Fabrizio Collini verbindet Niewöhner als Jean Baptiste Meyer ein dunkles Geheimnis. Die Auflösung dieses Rätsels ist der Clou der Verfilmung des Bestsellers des Autors und Rechtsanwalts Ferdinand von Schirach. Regie führt übrigens Marco Kreuzpaintner, der gemeinsam mit Niewöhner für die Amazon-Produktion „Beat“ mit Lob und Anerkennung überhäuft wird.

Info Riege namhafter Schauspieler Darsteller: Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero, Heiner Lauterbach, Manfred Zapatka, Jannis Niewöhner, Rainer Bock, Catrin Striebeck, Peter Prager, Hannes Wegener u.v.m. Regie: Marco Kreuzpaintner

Im Fall Collini spielt der Krefelder Schauspieler in Rückblenden das Leben der Hauptfigur Hans Meyer (Manfred Zapatka), die von Franco Nero erschossen wird. Was treibt einen völlig unbescholtenen Mann zu einem Mord? Und was hat Recht mit Gerechtigkeit zu tun? Mit diesen Fragen sieht sich dann Elyas M‘Barek als Pflichtverteidiger konfrontiert.

Weltstar Franco Nero (Django) verkörpert in der Bestseller-Verfilmung „Der Fall Collini“ den Fabrizio Collini. Foto: Constantin Film/constantin Film

Zum Inhalt: Anwalt Caspar Leinen (Elyas M‘Barek) gerät über eine Pflichtverteidigung an einen spektakulären Fall: Über 30 Jahre lang hat der 70-jährige Italiener Fabrizio Collini (Franco Nero) unbescholten in Deutschland gearbeitet und dann tötet er anscheinend grundlos den angesehenen Großindustriellen Hans Meyer in dessen Berliner Hotelsuite. Für Caspar steht weit mehr auf dem Spiel als sein erster großer Fall als Strafverteidiger. Das Opfer ist der Großvater seiner Jugendliebe Johanna (Alexandra Maria Lara) und war wie ein Ersatzvater für Caspar. Zudem hat er mit der Strafverteidiger-Legende Richard Mattinger (Heiner Lauterbach) einen Gegner, der ihm haushoch überlegen scheint. Caspar muss herausfinden, warum Collini ausgerechnet einen vorbildlichen Menschen wie Meyer ermordet hat. Auch das öffentliche Interesse an dem Fall ist immens, doch Collini schweigt beharrlich zu seinem Motiv. Als Caspar gegen alle Widerstände immer tiefer in den Fall eintaucht, wird er nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, sondern stößt auf einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte und eine Wahrheit, von der niemand wissen will. Das Motiv reicht ins Jahr 1944 nach Montecatini, der Heimat Collinis, zurück. Niewöhner spielt diese Schlüsselszene.

Elyas M’Barek spielt den Pflichtverteidiger Collinis. Foto: Constantin Film/constantin Film