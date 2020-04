Hauptrolle in Weltkriegs-Film : Morgen in der ARD: Jannis Niewöhner als Überläufer

Info

Oscar-Preisträger Florian Gallenberger setzte die Koproduktion des federführenden NDR mit der ARD Degeto und dem SWR in Szene, erst in Polen (Krakau, Breslau, Warschau und Umgebung), dann in Bayern. Nach preisgekrönten Filmen wie „John Rabe“, „Colonia Dignidad“ und „Quiero ser“ ist es seine erste Arbeit fürs Fernsehen. Das Drehbuch schrieben Bernd Lange („Das Verschwinden“) und Florian Gallenberger.

Die Rheinische Post, Redaktion Krefeld, verlost drei DVDs des Fernsehfilms „Der Überläufer“. Die DVDs erscheinen am 8. Mai im Handel und können erst dann an die Gewinner ausgehändigt werden. Schicken Sie bis einschließlich 8. April 2020 eine Mail an krefeld@rheinische-post.de mit dem Stichwort „Der Überläufer“ und geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen und Ihre Rufnummer an. Die Gewinner werden telefonisch verständigt und über die Übergabemodalitäten informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.