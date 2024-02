Zwei Jahre Krieg in der Ukraine "Ich hab Angst um meine Familie" - zwei Ukrainerinnen in Krefeld berichten nach zwei Jahren Krieg

Das Erste, das auffällt, ist ihr Deutsch. Die beiden Frauen sind vor zwei Jahren, als die ersten russischen Raketen in Odessa und Kiew einschlugen, Hals über Kopf mit ihren Töchtern nach Deutschland geflohen. Mittlerweile sprechen Maria Bilokopytova und ihre Schwester Daryna so passabel Deutsch, dass sie sich verständigen können. Das beste Deutsch spricht Darynas zwölfjährige Tochter Nika, die seit zwei Jahren die Waldorfschule besucht. Das Sprachbad und Jugendfrische im Kopf sind wohl die besten Lehrmeister. „Ich spreche und verstehe ganz gut, aber mit dem Lesen und Schreiben ist es noch nicht so gut“, sagt sie. Auf die Frage, wie es ihnen geht, antwortet Maria mit einer Handbewegung: Sie zeichnet ein paar Wellen in die Luft. Auf und ab. Normal ist fast nichts im Leben dieser Menschen, die ein Leben im Doppelbödigen führen: Mit halber Seele sind sie immer zu Hause in der Ukraine, im Krieg.