Vater des Jahres Ältestes Faultier der Welt ist nun 21-facher Vater

Im Regenwaldhaus des Krefelder Zoos gibt es erneut Familienzuwachs bei den Zweifinger-Faultieren. Jan ist mit nun fast 53 Jahren nicht nur das älteste Faultier in Menschenhand, sondern auch gleich 21-facher Papa. Aber auch für Weibchen Trine ist es ein Rekord: Nur wenige Faultiere im Zoo haben so viele Jungtiere zur Welt gebracht. Jetzt leben im Zoo Krefeld insgesamt fünf Faultiere:Jan,Trine,Kalle und Jungtier Nummer 16 in der Halle des Regenwaldhauses. Hinter den Kulissen lebt noch die alte Lulu, die ebenfalls 52 ist. Lulu bekommt eine altersgerechte Kost und besonders viel Fürsorge, weil sie nicht mehr so fit ist. Die Geburt bei Faultieren sei ein Balanceakt, denn auch die findet hoch oben in den Baumwipfeln statt. „Faultiere kommen daher schon mit kräftigen Krallen und gut entwickelten Händen und Füßen zur Welt, damit sie sich von Anfang an im Fell der Mutter festhalten können“, so die Zoosprecherin weiter. Schon mit drei bis fünf Wochen probieren die Jungtiere erstmals festes Futter, wenn die Mutter frisst. Da sie auf dem Bauch der Mutter liegen, können sie sehr gut schauen, was sie frisst und lernen so die richtige Nahrung kennen. In der Natur nehmen Faultiere auch eiweißreiche Nahrung zu sich wie beispielsweise Eier, Insekten und kleine Wirbeltiere