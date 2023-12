Projekt des Jahres Startschuss für den Bau des Affenhauses

Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo, bei dem in der Silvesternacht 2019/2020 das Affentropenhaus komplett zerstört wurde und mehr als 50 Tiere in den Flammen umkamen, schlägt der Zoo ein neues Kapitel auf. Zoodirektor Wolfgang Dreßen verabschiedete sich in den Ruhestand. Zudem begannen in diesem Jahr die Bauarbeiten für das Warmhaus für Menschenaffen. Im ersten Bauabschnitt wird das Warmhaus für Schimpansen und Gorillas fertiggestellt. Im zweiten Bauabschnitt wird die Anlage für Orang-Utans gebaut. Im dritten Bauabschnitt wird in Nähe der Zoobrücke ein weiteres Warmhaus für Schimpansen erstellt. Der Umbau könnte 2029 abgeschlossen sein. Das Projekt soll 33 Millionen Euro kosten.