Kirche des Jahres Das zähe Ringen um St. Johann Baptist

Nach der vorerst letzten Messe in St. Johann Baptist in der Nacht zum 1. Juli zieht die Gemeinde, die für ihre Volksfrömmigkeit und ihre tägliche Armenspeisung über Krefelds Grenzen hinaus bekannt ist, vor das Kirchenportal. Erst unter freiem Himmel, dann in einem Kirchenzelt werden die Messen zelebriert. Im Kampf um ihr Gotteshaus wird die Gemeinde von der Türkischen Union, der Rheinischen Denkmalpflege und dem Katholikenrat unterstützt. Ein vom Bischof eingesetzter externer Berater versucht nun zwischen den Vertretern von St. Johann Baptist und Maria Frieden zu vermitteln. Trotzdem steht am Jahresende eine Lösung des Problems weiter aus.