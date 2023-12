Hochzeit des Jahres Eisiges Ja-Wort in der Yayla-Arena

Fast genauso aufgeregt wie das Brautpaar war das Team der Arena, für das eine solche Veranstaltung ebenfalls zum ersten Mal stattfand. „Als die Anfrage kam, waren wir sofort offen für die Idee und uns war klar, dass wir das machen“, erinnert sich Inge Klaßen aus dem Marketing. Räume vermieten ist für sie an der Tagesordnung, mit dem Eis sah es dann aber schon etwas anders aus. „Wir mussten erst einmal schauen, was geht und was nicht. Ein Teppich auf dem Eis hätte zum Beispiel nicht funktioniert, der wäre festgefroren. Und es durfte auch kein Metall verwendet werden, das hätte Löcher in die Oberfläche gemacht.“ Doch das Technik-Team habe für alles eine Lösung gefunden. „Wir waren selbst ganz gespannt. Trauungen in Fußballstadien gibt es ja schon“, sagt Klaßen.