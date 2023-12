Chronik des Jahres Der Jahresrückblick 2023

Mai 2027 wird das Theater geschlossen. Bis voraussichtlich 2029 wird das Gebäude am Theaterplatz saniert. Der Spielbetrieb soll in ein Zelt verlagert werden. Mehr als 70 Millionen Euro kostet die Stadt das Sanierungsprojekt. Auch bei den laufenden Kosten muss die Kommune tiefer ins Stadtsäckel greifen. 2,7 Millionen Euro mehr pro Stadt und Jahr werden ab 2025 nötig sein, um den Standard des Theaters aufrecht zu erhalten. – Die Vergrämung der Wildgänse am Elfrather See beginnt. 143 Vögel werden geschossen, aus 50 Nestern werden Eier entnommen. Spaziergänger reagieren nach Angaben der Stadt bisher mit Verständnis. – Die Debatte um den Neuzuschnitt der Bezirksvertretungen gewinnt an Fahrt. Im Gespräch ist die Reduzierung von neun auf fünf Bezirke; die CDU will sechs beibehalten. – Stefanie Markowski wird künftig den Krefelder Zoo leiten. Die gebürtige Gelsenkirchenerin folgt auf Wolfgang Dreßen, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Die 47-Jährige arbeitet seit 2012 als Tierärztin im Zoo. – Ein U-Boot kommt auf dem Weg nach Speyer auf dem Rhein an Krefeld vorbei. Allerdings müssen Zuschauer früh aufstehen, um das Spektakel zu sehen. U17 passiert Uerdingen gegen 7.49 Uhr. Zahlreiche Interessierte verfolgen das Schauspiel. – Der Fall einer verwahrlosten Chow-Chow-Mix-Hündin, die von einem Rentner in einem Gebüsch gefunden wird und später eingeschläfert werden muss, sorgt für Aufsehen. Das zum Sterben zurückgelassene Tier liegt auf einer Decke inmitten von Fäkalien. Es ist zu schwach, um selbst zu laufen. – Vor dem Jugendschöffengericht soll ein Strafverfahren gegen einen Krefelder Sportlehrer verhandelt werden. Er soll einer Schülerin mehrmals fest in den Po getreten haben. Das mediale Interesse ist groß, aber der Prozess wird verschoben. Im August wird verhandelt und der 64-Jährige muss 500 Euro Geldauflage an den Kinderschutzbund zahlen. – Krefeld will als Eishockey-Stadt in drei Jahren wieder erstklassig sein. Dafür will die Verwaltung mehr als 90 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. An der Westparkstraße soll ein neues Eissportzentrum mit zwei Eisflächen und zahlreichen Funktionsräumen gebaut werden. – Aktivisten der „Letzten Generation“ kleben sich im Bereich der Gladbacher Straße in Höhe Burger King auf eine der größten Krefelder Kreuzungen. Erstmals haben damit auch in Krefeld sogenannte Klimakleber eine Straße blockiert und für Verkehrschaos gesorgt.