Museum des Jahres Die internationale Kunstwelt blickt auf Krefeld

Das Wasserspiel vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum hätte Champagnerfontänen in den Himmel schießen müssen. Selten hatten die Krefelder Kunstmuseen so viel Grund, sich zu feiern, wie 2023. So richtig, ganz im Ernst, hätten selbst die sonnigsten Kulturoptimisten nicht damit gerechnet, dass sich Menschenschlangen vor den Häusern bilden würden, um drinnen Kunst anzuschauen - fast wie in Berlin, Paris oder New York. Und es waren nicht die schillernden großen Namen, die auf dem Kunstmarkt hoch gehandelt werden. Es waren Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt und der Region.