Stadtviertel des Jahres Das gebeutelte Kronprinzenviertel

Doch der Verkehr ist nur ein Problem, das die Anwohner belastet. Besonders in den Abendstunden wird das Viertel von Menschen am Rande der Gesellschaft aufgesucht, die in Hauseingängen Drogen kochen, an Wände pinkeln oder zwielichtige Geschäfte auf dem Spielplatz abwickeln. Als eine Folge sieht man immer mehr Gitter vor Fenstern und Türen. Die Anwohner schotten sich ab, wehren sich gegen das, was vor ihrer Haustür geschieht.