Krefelds Preis des Jahres 2022 Fantasy-Autor Corzilius  ist der erste Preisträger

Krefeld hat eine Burg, eine märchenhafte Kulisse für „Fantastische Nächte“ und mit Bernhard Hennen einen Fantasy-Bestsellerautor, der das beste Zeug zum Juror hat – da lag es nahe, einen Preis für Fantastische Literatur auszuloben. In diesem Jahr ist der mit 10.000 Euro und einer Nachbildung des in einem Römergrab entdeckten Pentagondodekaeders gekrönte Preis erstmals überreicht worden: Thilo Corzilius geht mit „Diebe der Nacht“ als erster Ausgezeichneter in die Geschichte ein. Der in Essen lebende Theologe hat die fünfköpfige Jury um Hennen überzeugt. Mehr als 150 Autoren aus dem deutschsprachigen Raum hatten sich um den erstmalig ausgeschriebenen Krefelder Preis für Fantastische Literatur beworben. Unter den Einsendungen waren Eigenveröffentlichungen, Werke aus spezialisierten Kleinverlagen und Titel aus großen Verlagshäusern.In der Fantasyszene hat Krefeld damit über die Landesgrenzen hinaus hohe Aufmerksamkeit erzielt. Zurzeit ist der Preis wieder ausgeschrieben, der im kommenden Jahr vergeben werden soll.