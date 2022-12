Krefelds Preis des Jahres 2022 Christoph Peters ist erster Doppel-Literaturpreisträger

Es war einer jener besonderen Momente: Wenn Autorinnen und Autoren selbst aus ihren Büchern lesen, bekommt das Publikum immer auch einen Eindruck von der Persönlichkeit. Wenn Schreibende für ihr Werk einen Preis erhalten, sind sie noch geneigter, Nähe zuzulassen und privater zu werden: Christoph Peters empfängt am 6. November den Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt Krefeld - und es ist ein glückliches Wiedersehen. Denn Krefeld ist die einzige Stadt, die den Bestsellerautor zum zweiten Mal mit ihrem Preis bedenkt - und Peters ist der Erste, der den Preis zwei Mal abräumt. Ruhig, bescheiden, mit feinem Humor und sehr zugewandt bedankt er sich, erzählt, wie viele Bücher zwischen „Stadt Land Fluss“ und “Dorfroman“ er geschrieben hat, was sonst passiert ist (eine neue Liebe), wie er sich über die Ehre und das Preisgeld (10.000 Euro) freut - und zeigt seine Verbundenheit mit der Stadt. Peters und Krefeld - da wird die Verbindung fester. Gemeinsam mit der Kulturbeauftragten Gabriele König soll er in den folgenden Tagen auch literarische Pläne fürs nächste Jahr geschmiedet haben. Und spätestens 2024 ist er ja wieder in Krefeld - um die Laudatio für die Kollegin oder den Kollegen zu übernehmen, wenn der nächste Niederrheinsche Literaturpreis verliehen wird.