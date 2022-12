Jahresrückblick 2022 in Krefeld Was Krefeld in 2022 bewegt hat

Krefelder Fußballfans im Glück: Am 5. Mai 2018 hat der KFC Uerdingen sein letztes Heimspiel in Krefeld bestritten, bevor die Grotenburg aus Sicherheitsgründen gesperrt worden war. Am April 2022 ist klar: Der KFC Uerdingen darf wieder in der Traditionsarena vor 2000 Fans spielen.