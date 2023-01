Jahresbilanz 2022 in Krefeld vorgestellt Die Milchwirtschaft steht am Scheideweg

Das würde eine weitere Kontraktion der Zahl der Höfe bedingen. „Wir liegen jetzt schon bei einer Hof­größe von knapp 80 Tieren im Schnitt in NRW“, sagt Schmidt. Dabei gibt es aber große regionale Unterschiede, wie die Zahlen des Verbands bestätigen. Während in NRW gut 380.000 Milchkühe in 4985 Un­ternehmen leben (rund 78 Tiere pro Hof), sind es im Regierungsbe­zirk Düsseldorf 101.120 Rinder auf 926 Höfen (109) und in Krefeld gar 943 Kühe in nur sieben Betrieben. Das macht ganze 135 Tiere pro Be­trieb. Hier ist die Kontraktion des Marktes, die NRW-weit noch zu er­warten ist, also bereits voll ange­kommen.