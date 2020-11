Kostenpflichtiger Inhalt: Covid 19 in Krefeld : Jahnschule bleibt wegen Corona komplett geschlossen

Die Jahnschule bleibt wegen Corona-Verdachts in der Lehrerschaft bis Mittwoch komplett geschlossen. Foto: Kšnigs

Krefeld Die Gesamtzahl der an Covid 19 erkrankten Krefelder hat sich nun auf 2777 erhöht. Am Vortag waren es noch 2709 Fälle. Bei der Gedenkfeier für den in Dresden ermordeten Krefelder hielten sich alle Teilnehmer an die Corona-Verordnung.