Konzerte in Krefeld : Solo für Mandoline: Riesiger Publikumserfolg im Sinfoniekonzert

Krefeld Der israelische Musiker Jacob Reuven ist Gastsolist der Niederrheinischen Sinfoniker. Am Pult steht Gastdirigent Pavel Baleff. Warum man das nicht versäumen sollte.

Das lag in erster Linie allerdings daran, dass beim Sinfoniekonzert ein erstklassiger Virtuose das Instrument in Händen hatte: Jacob Reuven. Der in Fachkreisen sehr geschätzte israelische Musiker hatte das Mandolinenkonzert seines Landsmanns Avner Dorman (geb.1975) für sein Debüt am Niederrhein vorgeschlagen. Hier verwendet der in Amerika lebende Komponist alle nur denkbaren Spieltechniken einschließlich des für Mandolinen typischen Tremolos. Sein knapp 20-minütiges Opus enthält Einflüsse des Barock, des Blues, der klassischen Moderne und fernöstlicher Musik. Reuven bewältigte selbst technisch Extremes mit müheloser Brillanz und unerschütterlicher Souveränität – rücksichtsvoll begleitet von einer Streicherauswahl der Niederrheinischen Sinfoniker.